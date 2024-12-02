HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana Valiliği açıkladı! Emniyetin deposundan çalınan mühimmatla ilgili 7 kişi tutuklandı

Adana Valiliği açıkladı! Emniyetin deposundan çalınan mühimmatla ilgili 7 kişi tutuklandı

02.12.2024 19:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatla ilgili 7 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Adana Valiliği açıkladı! Emniyetin deposundan çalınan mühimmatla ilgili 7 kişi tutuklandı

Valilikten Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

4 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır." denildi.

AA-20241202-36358854-36358851-ADANADA_EMNIYETIN_DEPOSUNDAN_CALINAN_MUHIMMATLA_ILGILI_7_SUPHELI_TUTUKLANDI

Adana Valiliğinden dün yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana emniyet mühimmat
En Çok Okunan Haberler
'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!

Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Gereken tedbirleri alıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Gereken tedbirleri alıyoruz'

Rus oyuncu yoga yaparken dalgaların arasında kayboldu

Rus oyuncu yoga yaparken dalgaların arasında kayboldu

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet!

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.