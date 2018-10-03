Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava

Adana'da, 24 Kasım 2016’da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 12'si tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık Hasan V. savunmasında, saldırıyla ilgisinin bulunmadığını, Mardin’e gitme sebebinin yeğenini terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak olduğunu iddia etti.
Mardin'den herhangi bir silah, mühimmat veya patlayıcı getirmediğini iddia eden sanık, ''Benim bu terör örgütüyle bir alakam yoktur. Ablamın, oğlunun acısını çektiği için Mardin'e gittim. Mahkemenizce bu hususların iyice araştırılmasını, tespit edilmesini istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Sanık İbrahim O. olay günü işi gereği Nevşehir'de olduğunu belirterek, "Evime gelen bu şahısların böyle bir olaya karıştığını bilsem asla evime kabul etmezdim. Saldırıyla ilgili bilgim yoktur. Mahkemenin önceki aşamalarında da belirttiğim gibi olay günü Adana dışındaydım. Tahliyemi talep ederim." dedi.
Terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ise suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi ve dosyadaki delil durumu ile kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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