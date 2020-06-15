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Adana Valiliği uyardı: Vaka artışı devam ederse ek tedbirler alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, kentte koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını bildirdi.

Adana Valiliği uyardı: Vaka artışı devam ederse ek tedbirler alınacak

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda Adana ve ülkemizde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirtilerek, "Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak alınan kararlar doğrultusunda, günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir. Salgının başladığı ilk günden itibaren ilimiz genelinde virüsle mücadele etmek amacıyla; sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz ve kamuda görevli tüm personelimizce yürütülen özverili çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz başarı tablosunu kaybetmemek amacıyla vatandaşlarımızın “3 altın kural”a uyup dışarıdayken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir" denildi.

'BÖYLE DEVAM EDERSE EK TEDBİRLER ALINMASI KAÇNILMAZ'

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde görevli denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın; pazar yerlerinde, AVM’lerde, marketlerde, halka açık olan kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır."

Kaynak: İHA

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