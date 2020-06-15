Adana Valiliği uyardı: Vaka artışı devam ederse ek tedbirler alınacak

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda Adana ve ülkemizde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirtilerek, "Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak alınan kararlar doğrultusunda, günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir. Salgının başladığı ilk günden itibaren ilimiz genelinde virüsle mücadele etmek amacıyla; sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz ve kamuda görevli tüm personelimizce yürütülen özverili çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz başarı tablosunu kaybetmemek amacıyla vatandaşlarımızın “3 altın kural”a uyup dışarıdayken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir" denildi.