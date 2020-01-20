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  4. Adana Valiliğinden "Barık ailesi" açıklaması

Adana Valiliğinden "Barık ailesi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, 2 çocuğu dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle Ankara’da tedavi gören, Adana’daki evleri yıkılma tehlikesi bulunan ailenin devlet yardımı aldığını bildirdi.Vailikten yapılan açıklamada, evli ve 5 çocuk annesi Sevda Barık’ın Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşadığı, eşi İbrahim’in iş oldukça hamallık yaptığı belirtilerek, "İlgilinin 5 çocuğundan Şule ve İbrahim’de dalak ve karaciğer büyümesi olup ikisi için de aylık 537,09’ar TL.

Adana Valiliği, 2 çocuğu dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle Ankara’da tedavi gören, Adana’daki evleri yıkılma tehlikesi bulunan ailenin devlet yardımı aldığını bildirdi.
Vailikten yapılan açıklamada, evli ve 5 çocuk annesi Sevda Barık’ın Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşadığı, eşi İbrahim’in iş oldukça hamallık yaptığı belirtilerek, "İlgilinin 5 çocuğundan Şule ve İbrahim’de dalak ve karaciğer büyümesi olup ikisi için de aylık 537,09’ar TL. Engelli Yakını Aylığı alıyorlar. Aile en büyük kızlarını 2006 yılında yine bu hastalık nedeniyle kaybetti. 2017 Aralık ayına kadar vakfımızdan aile çocuklarının hastalığı için desteklenmiş olup gidiş geliş çocukların sağlık durumunu etkilediği için 2017 yılında Etimesgut ilçesinde yaşamaya başlamışlar ve 3+1 kombili aylık 600 TL. ödedikleri bir ev tutmuşlardır. Ev kirası Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Eşi İbrahim 2 çocuğu için toplam 1734 TL. SHÇEK Ekonomik Destek Yardımı almaktadır. İlgili ailenin ilçemizde de 1 ev kaydı bulunmaktadır. Gecekondu yapı, duvarları çatlamış ve bir duvarı yıkılmak üzere olan bir evi var. Sömestre tatili için şuan Yüreğir ‘e gelmişler. Tekrar Ankara’ya döneceklerini beyan ettiler" denildi.
Açıklamada, Barık ailesinin Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aylık 600 TL kira yardımı, engelli 2 çocuğu Şule ve Esra için aylık 537,09’ar TL Engelli Yakını Aylığı, 2 çocuğu için toplam 1734 TL SHÇEK Ekonomik Destek Yardımı aldığı, ailenin aylık gelirinin 3 bin 408 TL olduğu kaydedildi.

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