Adana Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine katılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yerine çelengin genel sekreter yardımcısı ya da zabıta daire başkanı tarafından konulması talebinin yetkili olmamaları nedeniyle kabul edilmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Adana’da çelenk krizi yaşandı” başlıklı haberlerde Büyükşehir Belediye Başkanının çelenk sunma törenine yetişememesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısının çelenk sunma talebine Vali Mahmut Demirtaş’ın izin vermediği yönünde ifadelerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Konuyla ilgili mevzuat hükümleri incelendiğinde Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin “Zafer Bayramı Törenleri” başlıklı 7. maddesi ve aynı yönetmeliğin Ek-1. maddesinde “Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur” hükmünün yer aldığı belirtilen açıklamada, ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanı” başlıklı 37. maddesinde “Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir” hükmü ve aynı kanunun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38. maddesinin (c) bendinde de “Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek” hükmünün bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuat hükümleri gereğince 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 08.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreninde,Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi alanda hazır olmakla birlikte, bahse konu çelengi sunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yasal temsilcisinin (vekil) tören alanına gelmemesi ve belirli bir süre beklenilmesine rağmen yukarıda atıfta bulunulan Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi anıta sunulmamıştır. Bahse konu çelenk sunma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çelengin genel sekreter yardımcısı ya da zabıta daire başkanı tarafından konulması talep edilmiş; ancak söz konusu talep ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel sekreter yardımcısı ve zabıta daire başkanının yetkili olmamaları nedeniyle kabul edilmemiştir."



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