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Adana Valiliği'nden 'Suriyeli öğrenci' talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

ADANA Valiliği, bazı okul yetkililerinin Suriyeli öğrencileri okula kayıt etmedikleri yönünde şikayet aldıklarını belirterek, çocukların ikametgahına bakılmadan okullara kayıtlarının yapılması için 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat gönderdi.

Adana Valiliği'nden 'Suriyeli öğrenci' talimatı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği, bazı okul yetkililerinin Suriyeli öğrencileri okula kayıt etmedikleri yönünde şikayet aldıklarını belirterek, çocukların ikametgahına bakılmadan okullara kayıtlarının yapılması için 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat gönderdi.
Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz imzasını taşıyan talimat yazısında, Suriyeli öğrencilerin nitelikli eğitime erişimi için örgün eğitime kayıtları konusunda bazı okul yetkililerinin isteksiz davranarak velilere zorluklar çıkardıkları ve okula kayıt etmedikleri yönünde şikayet aldıkları belirtildi. Kaymakamlıklar aracılığıyla 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Suriyeli öğrencilerin okul kayıtlarında zorluk çıkartan kurum idarecileri hakkında yasal işlem başlatılacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Suriyeli öğrencilerin okullara kayıtları konusunda ikametgah kapsamı aranmaması, denkliği olmayan öğrencilerin okula geçici kayıtları yapılarak bilahare okul tarafından denklik başvurusu alınıp bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden denklik talebinde bulunulması, orta öğretime gidecek yabancı öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde denklik işlemleri tamamlandıktan sonra ilçe komisyonu tarafından yönlendirildiği orta öğretim kurumuna kayıtlarının yapılması, ilkokula başlayacak öğrencilerin denklik belgesi istenmeden okullara kayıtlarının yapılması konusunda kurum idaresinin hassasiyetle davranması gerekmektedir."

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