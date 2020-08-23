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  4. Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor."

Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor."

ADANA HABERLERİ  | 23.08.2020 22:57 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor."


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Bahar Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Şakirpaşa Eczanesi
Seyhan
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