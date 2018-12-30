Adana ve Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu

Adana ve Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana kent merkezinde 3, Ceyhan ilçesinde 5 ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 4 adreste arama gerçekleştirildi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda biri kuru sıkı olmak üzere 6 tabanca ve 3 tüfekle 221 mermi ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Operasyonda aralarında emekli polis ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında operasyon aşamasına kadar yapılan ön ara yakalamada 33 ruhsatsız tabanca ve 3 bin 325 merminin ele geçirildiği, olayla ilgili gözaltına alınan kişinin tutuklandığı bildirildi.

