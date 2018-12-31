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Adana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

Adana ve Hatay'da polis eğitim merkezlerinde 22. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı - Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP/C gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız kesinlikle olmamalı"

Adana ve Hatay'da polis eğitim merkezlerinde 22. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları için mezuniyet törenleri düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı, transit yol güzergahlarının kesiştiği noktada, dünyanın en kritik coğrafyasında yaşanıldığını belirtti.

Tarihin ve medeniyetin kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle, etraftaki yangınları söndürmenin gayretini gösterdiklerini ifade eden Demirtaş, bu toprakları yurt tutmanın, vatan kılmanın, buralarda ayakta kalmanın bedelinin ağır olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, polis adaylarına huzur ve emniyeti, iyilik ve güzelliği insanlar arasında tesis etmek için bütün benlikleriyle çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP/C gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız kesinlikle olmamalı; tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Safınız milletimizin safı, tarafınız devletimizin tarafı olmalıdır. Bizim için aslolan asil milletimizdir, aziz vatanımızdır, şanlı devletimizdir, ay yıldızlı al bayrağımızdır."

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz'in de konuşmasının ardından dönem birincisi Ahmet Yasan'ın yaş kütüğüne plaket çaktığı tören, 296 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi.

-Hatay POMEM'de mezuniyet sevinci

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 22. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları da mezuniyet sevinci yaşadı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Canbolat, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı 253 öğrenciyi mezun ederek teşkilat saflarına katmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Canbolat, mezun olan öğrencileri, kurulduğu günden bugüne kadar vatanın hizmetinde olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olmalarından dolayı kutladı.

Huzur ve güven içinde yaşamanın bedelinin tarih boyunca çok ağır olduğunu ifade eden Canbolat, öğrencilere şöyle seslendi:

"Atalarımız dünden bugüne aziz vatanımızda birliğin ve dirliğin temini için büyük çabalar harcamış ve fedakarlıklar göstermiştir. Meslek hayatınız boyunca görevinizi yerine getirirken halka güven vererek onlara yol gösterin. Görev yaptığınız her yerde çağımızın sosyal ve kültürel şartlarına uyum sağlayarak insan haklarına saygılı, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde halkla bütünleşin. Toplumun menfaatlerini şahsi menfaatlerinizden daima üstün tutun."

Konuşmaların ardından 22. dönem birincisi Sefa Türkkan, yaş kütüğüne plaket çakarken, okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi.

Tören mezun olan 253 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi.

Adana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreni

- Adana ve Hatay'da polis eğitim merkezlerinde 22. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı - Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ,

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni

Adana POMEM'de mezuniyet töreni
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