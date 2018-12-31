Adana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreni

Adana ve Hatay'da polis eğitim merkezlerinde 22. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları için mezuniyet törenleri düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı, transit yol güzergahlarının kesiştiği noktada, dünyanın en kritik coğrafyasında yaşanıldığını belirtti.

Tarihin ve medeniyetin kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle, etraftaki yangınları söndürmenin gayretini gösterdiklerini ifade eden Demirtaş, bu toprakları yurt tutmanın, vatan kılmanın, buralarda ayakta kalmanın bedelinin ağır olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, polis adaylarına huzur ve emniyeti, iyilik ve güzelliği insanlar arasında tesis etmek için bütün benlikleriyle çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP/C gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız kesinlikle olmamalı; tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Safınız milletimizin safı, tarafınız devletimizin tarafı olmalıdır. Bizim için aslolan asil milletimizdir, aziz vatanımızdır, şanlı devletimizdir, ay yıldızlı al bayrağımızdır."