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Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

23.09.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 2 ilde yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında örgüte bağlı olduğu belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak operasyonuyla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın operasyonlarla dağılan “Yamaçlı grubu”nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etti.

Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Adana’da 12, İstanbul’da ise 2 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

POLİSLER DE DESTEK VERDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi.

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KOÇBAŞIYLA KAPILARI KIRARAK GİRDİLER

Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Adana İstanbul DEAŞ
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