Adana ve İstanbul’da IŞİD Operasyonları

IŞİD’in Türkiye’deki muhtemel saldırılarını önlemeye dönük operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Terörle mücadele polislerinin 8 Kasım’da Adana ve Muğla’da 19 kişinin gözaltına alınması sonrasında emniyetteki sorgularla devam ettirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20’si dün Adana’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesinde yapılan bir operasyonda gözaltına alındıktan sonra IŞİD’in Türkiye emiri olduğu iddiasıyla 31 Ağustos’ta tutuklanan Mahmut Özdem’le irtibatlı olduğu savunulan şüphelilerin ABD’nin Adana Başkonsolosluğu ve İncirlik Hava üssüne saldırı düzenlemeyi planladıkları öne sürülüyor.

Kendi kurdukları yasadışı şeriat mahkemelerinde yargılama yaptıkları; Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı gerçekleştirdikleri; tehdit, haraç toplama ve yaralama gibi suçlara karıştıkları; belirlenen sanıkların ayrıca milletvekilleri, bürokratlar ve turist kafilelerine saldırı düzenlemek için çaba harcadıkları savunuluyor.