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Adana ve İstanbul’da IŞİD Operasyonları

21.11.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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Adana ve İstanbul’da IŞİD Operasyonları

Adana'daki operasyon sonrası 20 zanlı tutuklanırken, tutuklananların ABD'nin Adana Başkonsolosluğu ve İncirlik hava üssüne saldırı düzenlemeyi planladıkları öne sürülüyor. İstanbul'daki operasyonda da 18 kişi gözaltına alındı

IŞİD’in Türkiye’deki muhtemel saldırılarını önlemeye dönük operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Terörle mücadele polislerinin 8 Kasım’da Adana ve Muğla’da 19 kişinin gözaltına alınması sonrasında emniyetteki sorgularla devam ettirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20’si dün Adana’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesinde yapılan bir operasyonda gözaltına alındıktan sonra IŞİD’in Türkiye emiri olduğu iddiasıyla 31 Ağustos’ta tutuklanan Mahmut Özdem’le irtibatlı olduğu savunulan şüphelilerin ABD’nin Adana Başkonsolosluğu ve İncirlik Hava üssüne saldırı düzenlemeyi planladıkları öne sürülüyor.

Kendi kurdukları yasadışı şeriat mahkemelerinde yargılama yaptıkları; Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı gerçekleştirdikleri; tehdit, haraç toplama ve yaralama gibi suçlara karıştıkları; belirlenen sanıkların ayrıca milletvekilleri, bürokratlar ve turist kafilelerine saldırı düzenlemek için çaba harcadıkları savunuluyor.

Mahmut Özdem’in tutuklanmasını sağlayan operasyon İstanbul’da Ağustos ayında örgüt üyesi Hüseyin Sağır’ın yakalanmasıyla başlamıştı.

İstanbul’da dün yapılan IŞİD operasyonunda da 18 kişi gözaltına alındı

Son bir yılda Türkiye’nin en büyük kentinde IŞİD’e yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün başta Tuzla, Başakşehir ve Sultanbeyli olmak üzere 13 ilçede çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen 18 kişi IŞİD mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Son bir yılda İstanbul’da 517 kişi IŞİD’e mensup oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kasım ayında İstanbul’da yapılan operasyonlarda daha önce 36 zanlı gözaltına alınmış, operasyonlarda tabanca, örgütsel belge bulunmuştu.

2020 yılında İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonlarda 206 adrese baskın düzenlendi, 517 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden en az 37’si tutuklanırken 300’e yakınıysa sınır dışı edildi.

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