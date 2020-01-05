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  4. Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

MERSİN (AA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın Mersin merkez ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında etkili olmasının beklendiği, metrekareye 100-200 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Mersin sağanak

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