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Adana ve Mersin’de terör operasyonu: 5 gözaltı

21.12.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Adana ve Mersin’de terör operasyonu: 5 gözaltı

Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi’nde ve Mersin’de ikamet eden Suriye uyruklu 5 şahsın geçmiş dönemde Suriye’nin Ayn-el Arap (Kobani) bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi’nde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldıkları çadırlar bölgesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları bilgisi alındı.Yapılan operasyon sonucunda 5 şüpheli Adana ve Mersin’de gözaltına alındı.

Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi’nde ve Mersin’de ikamet eden Suriye uyruklu 5 şahsın geçmiş dönemde Suriye’nin Ayn-el Arap (Kobani) bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi’nde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldıkları çadırlar bölgesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları bilgisi alındı.
Yapılan operasyon sonucunda 5 şüpheli Adana ve Mersin’de gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 3 adet SD mikro hafıza kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Adana ve Mersin’de terör operasyonu: 5 gözaltı

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