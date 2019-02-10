Adana ve Osmaniye'de Çin'e Doğu Türkistan protestosu

OSMANİYE/ADANA (AA) - Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, Osmaniye ve Adana'da sabah namazı sonrası protesto edildi.

"Zulme Karşı Duaya Kalk" programı kapsamında Osmaniye'de, Envarü-l Hamit Camisi'nde bir araya gelen İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri, sabah namazının ardından Uygur Türkleri için dua etti.

Grup sözcüsü Ahmet Caner, yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Müslümanların bir soykırım tehlikesi içinde yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuran okumak yasak, Müslümanların birbirine selam vermesi yasak, dua kitabı ve bayrak bulundurmak yasak, kadınların başörtüsü takması yasak. Bu yasaklara uymayanlar ise en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu da Doğu Türkistan'ı dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştürüyor."

Dünyanın neresinde olursa olsun işgal edilen toprakların Müslüman toprağı, akan kanın Müslüman kanı olduğuna dikkati çeken Caner, "Bu nedenle yeryüzünde yeniden ümmet bilincini uyandırmalıyız. Şuna inanıyoruz ki Müslüman topraklarının özgürleşmesi için beynimiz ve yüreğimizdeki prangaları kırmamız, beyin ve yüreğimizdeki sınırları ortadan kaldırmalıyız. Doğu Türkistan'daki mesele bizim meselemizdir." dedi.