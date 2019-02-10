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Adana ve Osmaniye'de Çin'e Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:03 | Son Güncelleme

Adana ve Osmaniye'de Çin'e Doğu Türkistan protestosu

OSMANİYE/ADANA (AA) - Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, Osmaniye ve Adana'da sabah namazı sonrası protesto edildi.

"Zulme Karşı Duaya Kalk" programı kapsamında Osmaniye'de, Envarü-l Hamit Camisi'nde bir araya gelen İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri, sabah namazının ardından Uygur Türkleri için dua etti.

Grup sözcüsü Ahmet Caner, yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Müslümanların bir soykırım tehlikesi içinde yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuran okumak yasak, Müslümanların birbirine selam vermesi yasak, dua kitabı ve bayrak bulundurmak yasak, kadınların başörtüsü takması yasak. Bu yasaklara uymayanlar ise en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu da Doğu Türkistan'ı dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştürüyor."

Dünyanın neresinde olursa olsun işgal edilen toprakların Müslüman toprağı, akan kanın Müslüman kanı olduğuna dikkati çeken Caner, "Bu nedenle yeryüzünde yeniden ümmet bilincini uyandırmalıyız. Şuna inanıyoruz ki Müslüman topraklarının özgürleşmesi için beynimiz ve yüreğimizdeki prangaları kırmamız, beyin ve yüreğimizdeki sınırları ortadan kaldırmalıyız. Doğu Türkistan'daki mesele bizim meselemizdir." dedi.

- Adana

Adana'da da Ulu Cami'de sabah namazının ardından İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri ile bazı vatandaşlar, Doğu Türkistan'da ve diğer coğrafyalarda zulüm gören Müslümanların kurtulması için dua etti.

Çorba ikram edilmesinin ardından katılımcılar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına açıklama yapan Ali Şimşek, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Uygur Türklerinin soykırım tehlikesi yaşadığının altını çizen Şimşek, "Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor." dedi.

Dünya Uygur Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abudulwaili Buğrahan da Dışişleri Bakanlığının Uygur Türklerine karşı yapılan insan hakları ihlalleriyle ilgili yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Osmaniye

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