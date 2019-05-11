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Adana ve Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Adana ve Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü

Adana ve Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda, Yavuz İ. idaresindeki 06 EVS 04 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mehmet Uz'un (60) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri, Uz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Uz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

- Kamyonet ile motosiklet çarpıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hilmi D. İdaresindeki 06 BL 8105 plakalı kamyonet ile Mehmet Küçüktamer (56) yönetimindeki 35 AEL 353 plakalı motosiklet Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan Küçüktamer, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Hilmi D, gözaltına alındı.

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adana Osmaniye trafik kazası Yüreğir

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