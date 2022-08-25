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Adana'ya giden ünlü leylekten iki gündür haber alınamıyordu! Flaş gelişme

25.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Adana'da sinyal veren Jonas isimli leylekten iki gündür haber alınamaması sosyal medyada gündem olmuştu. Jonas'ın son sinyal verişinden günler sonra flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü leylek, tekrar sinyal verdi.

Adana'ya giden ünlü leylekten iki gündür haber alınamıyordu! Flaş gelişme

Sosyal medya günlerdir Adana'ya giden leylek Jonas'tan haber alınamamasını konuştu. Bilim dünyasının ve hayvan meraklılarının yakından takip ettiği hayvanlardan birisi olan Leylek Jonas’ın üzerindeki sinyal verici, 22 Ağustos’tan beri güncelleme yapmamıştı.

Leylek-Jonas-içn

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin sinyal kesicilere yakalandığını tahmin etmiş ve "Sinyal geri gelecektir korkmayın, her yıl aynı şey oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

leylek-jonas

Sosyal medyada gündem oldu! Adana'ya giden ünlü leylek Jonas'tan iki gündür haber alınamıyorSosyal medyada gündem oldu! Adana'ya giden ünlü leylek Jonas'tan iki gündür haber alınamıyor

VE MERAKLA BEKLENEN SİNYAL GELDİ

Leylek Jonas'ın akıbeti merak konusu olurken, flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü leylek, merakla süren bekleyişin ardından en sonunda İsrail-Ürdün sınırına yakın bir noktada sinyal verdi.

Jonas-1

Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıkmış, 19 Ağustos’ta ise Türkiye’ye giriş yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana leylek
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