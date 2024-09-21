Adana'yı 'süper hücre' vurdu! Sokaklar göle döndü

Adana’nın merkezine yağan ve aniden bastıran yağmur sonrası yollar göle döndü. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında araçlar mahsur kaldı.

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda yağışın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtirken; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Yağmur etkisini sürdürürken Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

(İHA-DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır