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Adana’da 1 ayda 108 torbacı tutuklandı

06.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisinin 1 ay boyunca uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 108 kişi tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarını önlemek için 1 ay boyunca operasyon düzenledi.

Adana’da 1 ayda 108 torbacı tutuklandı

Adana polisinin 1 ay boyunca uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 108 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarını önlemek için 1 ay boyunca operasyon düzenledi. 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen bu operasyonlarda 574 adrese baskın yapıldı. 784 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 51 kilogram esrar, 344 bin 160 uyuşturucu hap, 12 kilo 302 gram bonzai, 5 kilo 905 gram metamfetamin, 613 gram bonzai hammaddesi, 283 gram eroin, 20 gram kokain, 14 kök Hint keneviri, 11 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 784 şüpheliden 108’i tutuklandı.

Adana’da 1 ayda 108 torbacı tutuklandı

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