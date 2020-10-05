HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 1 haftada 68 silah ele geçirildi

Adana’da 1 haftada 68 silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da polisin 1 haftada yaptığı uygulamalarda 68 silah ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında suç önlemek ve suçluya geçit vermemek için uygulama yaptı.

Adana’da polisin 1 haftada yaptığı uygulamalarda 68 silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında suç önlemek ve suçluya geçit vermemek için uygulama yaptı. Polis yapılan şok uygulamalar sırasında, 208 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca uygulamada yapılan aramalarda 35 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 10 motosiklet, 1 elektrikli bisiklet, 180 paket gümrük kaçağı sigara, 78 şişe sahte içki, 102 avlanması yasak saka kuşu ele geçirildi.
Aranan şahıslar emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 14 iş yerine de idari işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılarAdana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kızılırmak'ın su seviyesi düştü
Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü
Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Kadir Şeker'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.