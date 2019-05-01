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Adana'da 1 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü, Adana’da da büyük coşkuyla kutlandı.

Adana'da 1 Mayıs coşkusu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü, Adana’da da büyük coşkuyla kutlandı.
KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB'nun öncülüğünde merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kasım Gülek Kavşağı'nda toplanan binlerce kişi, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Çeşitli dövizler ve pankartlar taşıyan grup, sloganlar atarak miting alanına ulaştı. Kutlamaya milletvekillerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Gençlerin de yoğun katılımıyla yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluştu. Miting alanında halay çekip slogan atan eylemciler daha sonra çeşitli grup ve sanatçıların müzikleri eşliğinde eğlendi.

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Adana'da 1 Mayıs coşkusuAdana'da 1 Mayıs coşkusuAdana'da 1 Mayıs coşkusuAdana'da 1 Mayıs coşkusu

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