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  4. Adana’da 1 milyon 70 bin makaron ele geçirildi

Adana’da 1 milyon 70 bin makaron ele geçirildi

15.11.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Adana’da düzenlenen operasyonda, kaçak 1 milyon 664 bin adet sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin adet boş makaron, 60 kilogram tütün ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adana’da düzenlenen operasyonda, kaçak 1 milyon 664 bin adet sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin adet boş makaron, 60 kilogram tütün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi’ndeki 2 adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 145 adet dolu kartuş, gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin adet sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin adet boş makaron, 300 sigara sarma makinesi, 60 kilogram tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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