Adana’da 1 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Adana’da piyasa değeri 1 milyon 255 bin lira olan 4 bin 30 litre kaçak içki, 220 bin adet kaçak makaron ve 118 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan iki farklı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adreslere eş zamanlı yaptığı baskında piyasa değeri 1 milyon 255 bin lira olan 4 bin 30 litre kaçak içki, 220 bin adet kaçak makaron ve 118 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

