Adana’da 1 saatte 11 araca 14 bin TL ceza kesildi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamalarda kontrol ettikleri 264 araçtan 11’ine 14 bin TL para cezası uyguladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 4 farklı noktada gerçekleştirdikleri uygulamada 1 saat içinde 812 şahsa GBT sorgulaması yaptı. Kontrol edilen 264 araçtan 2’si trafikten men edilirken toplamda 11 araca 14 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan uygulamada 1 tane kapsam dışı bıçak alınıp Köprübaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.