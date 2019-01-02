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Adana'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

 ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü
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- Kazaya karışan araçların görüntüsü
- Olay yerindeki ambulanslar

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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