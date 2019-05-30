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Adana’da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde Nakliyeciler Sitesi içinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı.

Adana’da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde Nakliyeciler Sitesi içinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine siteye baskın yapan polis, bir kamyonetin kasasında 10 tank içinde 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis olayın şüphelisi Ayhan T. ve Fırat K. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana’da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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