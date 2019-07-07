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Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Adana’da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin U.T. ile yabancı uyruklu A.T. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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