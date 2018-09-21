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Adana'da 10 yaşındaki çocuğun komşusunu tüfekle vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 01:45 | Son Güncelleme

Olayda yaralanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan kişi kurtarılamadı

Adana'da 10 yaşındaki çocuğun komşusunu tüfekle vurması

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğun, kendisini dövüp küfrettiğini öne sürerek silahla vurduğu komşusu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karataş Yolu Caddesi'nde M.F.K. (10) tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan ve ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali G'nin cesedi, hastanedeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zanlı M.F.K, kendisini dövüp küfrettiği iddiasıyla Ali G'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçmıştı. M.F.K'nin evine giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında arbede çıkmıştı. M.F.K. ile yakını olduğu belirtilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

10 yaşındaki çocuk komşusunu tüfekle yaraladı

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