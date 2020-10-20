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Adana’da 101 silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildiAlınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları aralıksız devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 60 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 385 fişek, 4 kesici alet, 1 çalıntı otomobil, 12 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı elektrikli bisiklet, 4 kumar makinesi ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 257 kişiyi yakalarken, 23 kişiye de yasadışı kumar ve bahis ile ilgili işlem yaptı.

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