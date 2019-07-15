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Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da polis ekiplerince, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 107 düzensiz göçmen yakaladı.

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 107 kişiye toplam 195 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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107 kişi adana düzensiz göçmen

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