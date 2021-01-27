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Adana’da 11 altın sikke ele geçirildi

27.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Adana’da 11 altın sikke ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde satılmak istenen 11 adet altın sikke ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceyhan’a bağlı Mustafabeyli Mahallesinde M.A.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde satılmak istenen 11 adet altın sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceyhan’a bağlı Mustafabeyli Mahallesinde M.A. ve E.Y. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimatla şahısların bulunduğu otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada, şüpheli şahısların üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 adet altın sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili M.A. ve E.Y. gözaltına alındı.

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