Adana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, sahte içki imalatının yapıldığı depoya yaptığı baskında 11,5 ton kaçak içki ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesi'nde bir adreste sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Polis, depoda 11,5 ton sahte içki ele geçirdi. Depoda bulunan M.İ., Ş.T., A.A. ve Ç.B. gözaltına alındı. Polis kaçak içkileri imha ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
Şehit eşinden yürek yakan istek
Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme
Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum