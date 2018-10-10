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Adana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin, sahte içki imalatının yapıldığı depoya yaptığı baskında 11,5 ton kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, sahte içki imalatının yapıldığı depoya yaptığı baskında 11,5 ton kaçak içki ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesi'nde bir adreste sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Polis, depoda 11,5 ton sahte içki ele geçirdi. Depoda bulunan M.İ., Ş.T., A.A. ve Ç.B. gözaltına alındı. Polis kaçak içkileri imha ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Adana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildiAdana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildiAdana'da 11,5 ton sahte içki ele geçirildi

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