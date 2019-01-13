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Adana'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Polisin kovalama sonucu durdurduğu hafif ticari araçta yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 yabancı uyruklu bulundu

Adana'da polisin kovalama sonucu durdurduğu hafif ticari araçta yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında uygulama yapan polis ekiplerinin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunduğu 01 ABY 983 plakalı hafif ticari araç, kaçtı.

Yaşanan kovalamanın ardından araç, Sezai Karakoç Bulvarı'nda durduruldu.

Yapılan incelemede araçta Irak vatandaşı sürücü H.Y. (23) ile aralarında kadınların da olduğu 11 Suriyeli bulundu. Polis ekipleri sürücü dahil gruptakilerin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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