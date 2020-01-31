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Adana'da 12 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 12 göçmeni yakaladı.

ADANA'da polis, ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 12 göçmeni yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, İran'dan ülkeye kaçak yollarla girip Adana'ya gelen kişiler olduğu ihbarını aldı. Kent otogarına gelen Afganistan uyruklu 12 göçmenin, buradan İstanbul ve Ankara'ya gideceği öğrenildi. Yakalanan göçmenler üzerlerindeki kimlik ve pasaportlara el konuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

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