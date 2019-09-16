HABER

Adana’da 12. kattan düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 08:43 | Son Güncelleme

Adana’da yatağında oyun oynarken dengesini kaybederek pencereden düştüğü öne sürülen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki rezidansta meydana geldi.

Adana’da yatağında oyun oynarken dengesini kaybederek pencereden düştüğü öne sürülen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 12’inci katındaki daire oturan Kuru ailesinin minik kızı Başak Cemre (4) uyuması için bırakıldığı yatağında zıplayıp, oynamaya başladı. Yatağında oyun oynarken dengesini kaybeden minik Başak Cemre, açık olan pencereden aşağı düştü. Ailesi tarafından otomobil ile Adana Şehir Hastanesi’ne götürülen kız çocuğu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başak Cemre Kuru’nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı
Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılarAdana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.