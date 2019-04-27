Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri

"Yönümüzü nereye dönsek, hangi iletişim kanalına başvursak, kan, öfke ve gözyaşıyla karşılaşıyoruz. Her gün onlarca masum insan hayatını kaybediyor. İşte dünyanın içinde bulunduğu bu ortamda 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşmaları'nın temasını, 'Doğudan batıya adil bir dünyaya' şeklinde belirlemesinin fevkalade anlamlı olduğu kanaatindeyim. Zira insanlık, bugün hiç olmadığı kadar sevgiye, kardeşliğe, huzura, adalete ve barışa susamış durumdadır. Bugünlerde adil bir dünya özlemi tüm insanlığın ortak beklentisidir. Bu organizasyonla din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeden yaptıkları faaliyetlerle ülkeler arasındaki sınırların ortadan kaldırılmasını, kardeşlik ve dostluk köprülerinin inşa edilmesini fevkalade anlamlı buluyorum. Misafir öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizi tanımaları ve gönüllerinin bir köşesinde Türkiye sıcaklığının kalması, bizim için türlü gayretin üzerinde olduğunun bilinmesini istiyorum."

Sınırların yükseltildiği, tel örgülerin sıklaştırıldığı günlerde Adana'dan tüm dünyaya kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin fotoğrafını sergilediklerini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere mensup öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF), "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında misafir öğrenciler Adana'da kültürlerini tanıttı.

- Diğer konuşmacılar

UDEF Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selman Duran, federasyon olarak Türkiye'de misafir öğrencilerin bulunduğu bütün illerde bir araya geldiklerini anlatarak, "Öğrenci buluşmalarımız devam ediyor. 4 Mayıs'ta bu programların finalini Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla inşallah taçlandırmış olacağız. Öğrenci kardeşlerimizi bu programa davet ediyorum." diye konuştu.

Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇÜDER) Başkanı İbrahim Tokgöz, derneğin faaliyetleri ile düzenlenen etkinlik hakkında bilgi vererek, "Amacımız, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin tanışıp kaynaşmalarının yanı sıra farklı kültürleri tanımalarını da sağlamak." dedi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin gelecekte ülkelerinde iyi görevlerinde bulunmalarının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar otelin bahçesindeki stantları gezdi, öğrenciler burada ülkelerine ait kültürlerini tanıttı.

