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Adana’da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı.

Adana’da yapılan operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda iki ayrı kamyon ve 2 iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında polis bir kamyonda bin litre, iki iş yeri ve diğer kamyonda da 13 bin litre olmak üzere 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis yapılan operasyonlarda 4 zanlıyı gözaltına aldı. Kaçak akaryakıtlara ise el konuldu. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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