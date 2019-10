Adana’da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı

Adana’da Barış Pınarı Harekatı sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa kapsamında Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DAEŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için 9 Ekim 2019 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Bu çerçevede; İlimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, “Barış Pınarı Harekatı sebebiyle” ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.