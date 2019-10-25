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Adana’da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Adana’da, yarından itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa kapsamında Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için 9 Ekim 2019 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede Barış Pınarı Harekatı başlatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, bu çerçevede Adana sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 26 Ekim 2019 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, “Barış Pınarı Harekatı sebebiyle gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

Adana’da, yarından itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa kapsamında Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için 9 Ekim 2019 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede Barış Pınarı Harekatı başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, bu çerçevede Adana sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 26 Ekim 2019 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, “Barış Pınarı Harekatı sebebiyle gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

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