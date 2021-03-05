Adana’da 15 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

Adana’da iki depoya yapılan baskında 15 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu ve Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki depolarda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine, eş zamanlı olarak depolara yapılan baskında 15 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.



