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Adana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 02:31 | Son Güncelleme

ADANA'da onbinlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Adana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da onbinlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Şehitler için duaların okunduğu etkinliğin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi camilerden sala okundu.
Saat 20.30'da Merkez Park'ta toplanan onbinlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce Adanalı katıldı. Valilik öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda yaptığı konuşması, sinevizyon aracılığıyla alanı dolduran on binlerce Adanalı tarafından izlendi. Daha sonra kürsüye gelerek konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FETÖ'nün hain darbe girişimini lanetledi. Adana'da 15 Temmuz günü büyük olayların yaşanabileceğini ancak Vali Mahmut Demirtaş'ın sayesinde olayların önüne geçildiğini belirten Karalar, şöyle devam etti:
"Sayın Valimizin engin tecrübesi ve cesaretiyle aldığı kararlardan ötürü İncirlik'ten uçak uçurtmamış ve darbenin engellenmesi noktasında önemli kararlar almış, önemli katkısı olmuştur. Ona da buradan teşekkür etmek istiyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız. 15 Temmuz'un şehitlerini unutmayacağız. Bütün dünya Çanakkale'de bizi yenemedi, yedi düvel Ulusal Kurtuluş mücadelesinde bizi yenemedi, 15 Temmuz'da bir avuç hain mi bizi yenecekti. Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız ama Çanakkale destanını da unutmayacağız, ulusal kurtuluş mücadelesini de unutmayacağız. Oradaki şehit ve gazilerimizi de unutmayacağız. Bu millet bir kez daha neyin altını, neyin üzerini çizeceğini göstermiştir ve 'Kayıtısız şartısız milletindir'i bir kez daha ispat etmiştir."
15 TEMMUZ'U UNUTMADIĞIMIZI HAYKIRIYORUZ
15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlatan şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve o gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren gazilere minnet duygularını ifade eden Vali Mahmut Demirtaş, şöyle konuştu:
"15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, yedi düvele Adana'dan bir kez daha haykırıyoruz. Aziz milletimizin kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destan olan 15 Temmuz, bir milletin ihanetle dirilişinin, en güzel örneğidir. 15 Temmuz, meydanın darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatıdır, kurt postundaki kuzulara, had bildirme günüdür. 15 Temmuz, FETÖ'nün maskesinin düştüğü, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gecede bozulduğu tarihtir. 15 Temmuz, küresel aktörlerin ve onların yerli iş birlikçilerinin kirli planlarının bozulduğu bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz, yüzyıl önce yedi düvele haddini bildiren Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruh ve ihanetle diriliş vaktidir. 15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır, devlettir, ezandır. 15 Temmuz, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir. İşgal ve iç savaş denemesine karşı durmak, darbeye darbe yapmaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin, milletemize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, YPG'nin ve diğerlerinin aynı amaca hizmet ettiklerini, bu terör örgütlerinin birer maşa, piyon olduklarını ve bu örgütlerin arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. O nedenle perde arkasında sergilenen oyunu göstermek, gerçek yüzleri ortaya çıkarmak, maskeleri düşürmek için terörle ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi, sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde vatana ihanetin cezası neyse, FETÖ terör örgütü mensuplarının da aynı cezaya maruz kalmaları için üzerimize düşeni yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ'yle mücadelemizi, son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürdüreceğiz."
TÜM CAMİLERDE VE ALANDA SALA OKUNDU
Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve kent protokolü, ellerinde Türk bayraklarıyla Adanalıları selamladı. Daha sonra Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi tarafından hazırlanan Osmanlı padişahları kıyafetlerinden oluşan defile sunuldu. 15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldıAdana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldıAdana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldıAdana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldı

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