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Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Adana’da karpuzun tarlada ortalama 25 kuruşa düşmesiyle, Çukurova Belediyesi 15 ton karpuz alıp üreticiye destek olurken, ücretsiz dağıtılan karpuzları almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ürünü tarlada kalma tehlikesi altında zor günler geçiren karpuz üreticisine destek amacıyla 15 ton karpuz satın aldı.

Adana’da karpuzun tarlada ortalama 25 kuruşa düşmesiyle, Çukurova Belediyesi 15 ton karpuz alıp üreticiye destek olurken, ücretsiz dağıtılan karpuzları almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ürünü tarlada kalma tehlikesi altında zor günler geçiren karpuz üreticisine destek amacıyla 15 ton karpuz satın aldı. Çetin, tır dolusu karpuzu vatandaşlara bedava dağıttı.
Adana Kabzımallar Odası Başkan Ali Batman ve hal esnafı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaretinde sorunlarını dile getirdi. Ali Batman, karpuz üreticisinin sorunlarını anlattı, üreticinin ürününün tarlada kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Başkan Çetin, üreticinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Üreticiye moral vermek amacıyla böyle bir uygulamaya gittik” dedi.
Üreticinin durumunun kendisini üzdüğünü belirten Başkan Soner Çetin, karpuz üreticisine moral vermek ve destek olmak istediğini ifade etti. Bir zamanlar Adana’nın tarımın başkenti olarak anıldığını söyleyen Başkan Çetin, “Ama bugün üreticinin zor durumda olması bizi derinden yaraladı. Zaman zaman narenciye zaman zaman da soğan üreticisine moral vermeye destek olmaya çalıştık. Şimdi de karpuz üreticisinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.
Görüşmede, üreticiye moral olması için başlangıç olarak 15 ton karpuz alacağını belirten Başkan Çetin, bu sözünü anında tuttu ve kamyonlarla gelen karpuzu vatandaşa dağıtmaya başladı.
Karpuz yüklü kamyonun başına geçen Başkan Soner Çetin, vatandaşlara kendi elleriyle karpuz dağıtırken, üreticiye desteğinin devam edeceğinin sözünü verdi. Çukurovalılar, Başkan Soner Çetin’in bu yaklaşımını takdirle karşıladıklarını dile getirdiler.

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı
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