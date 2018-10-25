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Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yatağında vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yatağında uyurken vurulması olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, geçen ay, 15 yaşındaki çocuğun yatağında uyurken vurulması ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptığı araştırmalar sonucunda Enes Özbulut'a ateş eden şahsın M.Ö. olduğunu tespit etti.

Zanlının Karanebili Mahallesi Değirmendere mevkisinde bir yayla evinde saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen ekipler, M.Ö'yü evde yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen M.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.Ö.'nün altı ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

- Olay

Kozan'da ilçesinde 20 Eylül'de meydana gelen olayda, yatağında uyurken vurulan 15 yaşındaki Enes Özbulut ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Özbulut, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Jandarma ekibi, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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adana Çocuk Kozan vurulma

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