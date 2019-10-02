Adana'da 1545 polis ile hava destekli 'asayiş' uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 1545 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin kullanıldığı 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 17 kişi yakalanırken, 6 kişiye ise 7 bin 330 TL adli para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında 50 noktada sabit önleyici yol kontrolü yapıldı. 1545 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Uygulamanın Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

İl genelinde 50 noktada yapılan sabit önleyici yol uygulamasında, 13 bin 220 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 17 kişiyi yakaladı, çeşit suçlardan 6 kişiye 7 bin 330 TL adli para cezası kesti. 6 bin 905 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 125 araca 90 bin 410 TL para cezası uyguladı, 12 aracı ise trafikten men etti. Uygulama genelinde 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mermi, 1 adet kesici ve delici alet, 2 adet sopa, 282 gram esrar, 25 adet uyuşturucu hap ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.