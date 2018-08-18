HABER

Adana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, baskın yaptığı bir evde valiz içerisine 17 kilo 650 gram sentetik esrar ele geçirdi.

Adana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, baskın yaptığı bir evde valiz içerisine 17 kilo 650 gram sentetik esrar ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan İlçesi 5 Ocak Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, narkotik köpek dolap içerisindeki valize tepki verdi. Valizi açan polis, poşetler halinde 17 kilo 650 gram genetiği değiştirilmiş sentetik esrar buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ö. (44), emniyetteki işlemlerinin ardında tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildiAdana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildiAdana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildiAdana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildi

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Adana'da 2 minibüste 50 kaçak yakalandıAdana'da 2 minibüste 50 kaçak yakalandı
Sevgilisini öldüren galerici Suriye'ye geçmeyi planlarken yakalandıSevgilisini öldüren galerici Suriye'ye geçmeyi planlarken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.