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Adana'da 19 Mayıs coşkusu fener alayı ile sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

ADANA’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- ADANA’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydır'ın yanı sıra milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı. Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. Kutlamalar, saat 20.30'da Ediz konseriyle devam edecek.

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