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Adana'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Adana'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı coşkusu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Kentte Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilk tören, merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, anıta çelenk bıraktı. Törene katılanlar, bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden büyük kutlama töreninin yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.
Törende Vali Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların bayramını kutladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı ve öğrencilerin şiirler okuduğu törende, minik öğrenciler de protokol üyelerine çiçek verdi. Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi; halk oyunları, karate, güreş, dans ve jimnastik gösterileri sunuldu. Törende özel çocuklar da anneleriyle gösteri yaptı. Etkinlikte 100 kişilik ekip, 'atabarı' gösterisi sundu.

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Adana'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı coşkusuAdana'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı coşkusuAdana'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı coşkusuAdana'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı coşkusu

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