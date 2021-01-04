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  4. Adana’da 19 “torbacı” tutuklandı

Adana’da 19 “torbacı” tutuklandı

04.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Adana’da 19 torbacı tutuklanırken, 1 kilo 824 gram bonzai, 484 adet uyuşturucu hap, eroin ve esrar ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kentteki ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adana’da 19 torbacı tutuklanırken, 1 kilo 824 gram bonzai, 484 adet uyuşturucu hap, eroin ve esrar ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kentteki ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde bir haftada 84 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 146 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 1 kilo 824 gram bonzai, 484 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 47 gram eroin, 4 kök Hint keneviri ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 146 şüpheliden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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