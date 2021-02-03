HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Adana’da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

03.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen iki aile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aileler evlerinden aldıkları pompalı tüfekle birbirlerine saldırmaya başladı. Saldırı sonucu aynı aileden Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Y. isimli 4 kişi karşı aileden ise Hasan Ali T. isimli bir çocuk yaralandı. Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis diğer aile üyelerini gözaltına aldı.
Öte yandan, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kavganın olduğu sokakta ise Polis Özel Harekat ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'

O ilimiz için korkutan uyarı! '6 büyüklüğünde deprem olabilir'

TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!

Kısıtlama vakti hareketlilik! Tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti

Genç kızın yaptığı, kısıtlama sessizliğini böldü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli'den üçüncü dalga uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden üçüncü dalga uyarısı

DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

DEAŞ'a üst düzey darbe! Sakarya'da yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir

'Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.