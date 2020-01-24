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  4. Adana’da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi

Adana’da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iş yerinde kaçak cinsel ürün satan kişi gözaltına alındı.

Adana’da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iş yerinde kaçak cinsel ürün satan kişi gözaltına alındı. Yakalanan 2 bin 110 adet ürüne el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak cinsel ürünler satıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipler, B.H.’ye ait iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında 2 bin 110 adet kaçak cinsel ürün ele geçirildi. Şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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