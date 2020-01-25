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Adana’da 2 bin 77 polisle asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 77 polis ile asayiş uygulaması yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 77 polis ile asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin de kullanıldığı ‘Türkiye güven huzur uygulaması, günübirlik evler ve kiralık araç firmalarının denetlenmesi’ adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 50 kişi yakalanırken, bir ruhsatsız av tüfeği, 24,50 gram esrar, 22 adet uyuşturucu hap ve 2,60 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda il genelinde ’Türkiye güven huzur uygulaması, günübirlik evler ve kiralık araç firmalarının denetlenmesi’ adı altında denetimler yapıldı. 2 bin 77 polisin görev aldığı uygulamada drone ve helikopter ile havadan destek verildi.
İl genelinde yapılan denetimlerde 14 bin 954 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 50 kişiyi yakaladı. 5 bin 572 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 84 araca çeşitli kabahatlerden 134 bin 561 TL ceza keserken, 40 aracı ise trafikten men edip 1 çalıntı motosikleti ele geçirdi.
Umuma açık 109 iş yeri denetlenirken 7 kişiye toplamda 16 bin 541 TL idari para cezası uygulandı. 186 kiralık araç firması da uygulama kapsamında denetlenirken geçerli belgesi olmadan faaliyet gösteren 4 firmaya 34 bin 552 TL ceza kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde toplam 241 ekip, bir ruhsatsız av tüfeği, 24,50 gram esrar, 22 adet uyuşturucu hap ve 2,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uygulama kapsamında 24 özel öğrenci barınma yeriyle 42 günübirlik kiralanan yer denetlendi.

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